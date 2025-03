Ilfattoquotidiano.it - Nuova alluvione in Spagna, almeno due morti a Malaga. Scuole, ferrovie e autostrade chiuse

Quando è ancora vivo e doloroso il ricordo della spaventosadi Valencia, lasi trova ad affrontare un’altra emergenza in Andalusia e in particolare a. Sonodue le vittime confermate dall’inondazione lampo che ha colpito tra lunedì e martedì la regione. Mercoledì mattina è stato ritrovato il corpo di un uomo che era stato dato per disperso da ieri insieme alla moglie, il cui cadavere era già recuperato. La coppia è stata sorpresa dalla piena di un corso d’acqua mentre stavano cercando di attraversarlo su un fuoristrada nel territorio comunale della località di Costantina.Il corpo della donna è stato trovato ad alcune centinaia di metri da quel punto, mentre quello del marito era rimasto sotto il mezzo, inizialmente capovoltosi durante l’incidente. Come riporta l’agenzia Efe, è stato ritrovato anche un terzo cadavere in una zona colpita dal maltempo negli ultimi giorni, in questo caso in provincia di Cordova.