«Norme sul contante. Ora si può bloccare pure quello dichiarato»

Nuove normative se si viaggia. Nuovi accordi doganali e un po’ di geopolitica. È il corso attuale di Adm, l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli guidata da Roberto Alesse.Direttore, qualche giorno fa ha firmato un importante Protocollo di collaborazione in materia doganale col Vaticano, di che si tratta?«Tra l’Italia e lo Stato della Città del Vaticano esiste uno storico e indissolubile legame di cooperazione che abbiamo voluto aggiornare sul versante doganale. Il protocollo firmato con il governatorato affronta due ambiti cruciali. Il primo attiene all’introduzione, in via sperimentale, di una procedura telematizzata per la presentazione delle dichiarazioni valutarie, al fine di snellire le procedure e di aumentare la trasparenza. Il secondo, invece, è strategico perché riguarda il continuo aggiornamento delle competenze del personale doganale».