Sport.quotidiano.net - Non solo gol, Pio Esposito ariete dell’attacco. Il sogno ’A’ con lo Spezia e il futuro nell’Inter

Tutti ai piedi di Pio, l’enfant prodige del calcio italiano, capocannoniere del campionato di Serie B insieme all’ex aquilotto Pietro Iemmello (ora al Catanzaro), con 14 gol all’attivo. Il bomber partenopeo, esploso nell’attuale stagione dopo il tribolato campionato dello scorso anno, è uno dei punti di forza insostituibili della formazione aquilotta, nonper i 14 gol realizzati (6 i pali colpiti e un rigore sbagliato contro la Juve Stabia), ma soprattutto per la mole di gioco prodotta in ogni gara al servizio della squadra. Ha ragione l’ex attaccante delloAlessandro Andreini, ora team manager del Torino, a stravedere per il bomber: "Fa reparto da, abbina qualità a quantità". Gli stessi avversari riconoscono la forza di un atleta cresciuto moltissimo sul piano fisico, fortissimo sulle palle aeree e nei contrasti, molto bravo tecnicamente.