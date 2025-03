Quotidiano.net - Non solo gay pride vietati: così Orban sta smantellando la costituzione ungherese

Budapest, 19 marzo 2025 – “Oggi è il. Domani cosa sarà?”, si leggeva su uno dei cartelli portati dai manifestanti ieri sulle strade di Budapest, dopo l’approvazione della legge che vieta i gayin Ungheria. Il passaggio del provvedimento a larga maggioranza e in tempi record (un giorno) non ha sorpreso nessuno: Fidesz, il partito di Viktor Orbán, possiede due terzi dei seggi nel parlamentoda oltre un decennio. epa11965644 A handout photo made available by the Hungary Prime Minister's Press Office shows Hungarian Prime Minister Viktor(R) delivering a speech during the official ceremony to mark the 177th anniversary of the outbreak of the 1848 revolution and war of independence against Habsburg rule, at the Hungarian National Museum, in Budapest, Hungary, 15 March 2025.