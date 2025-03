Liberoquotidiano.it - "Non si permetta mai più! Oltraggio alla memoria": anche Schlein mandata fuori di senno dalla Meloni

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Noi non accettiamo tentativi di riscrivere la storia". Commenta così Ellyl'intervento di GiorgiaCamera. In attesa di presentarsi in Aula, la segretaria del Pd arriva ad accusare il premier di aver "oltraggiato ladel Manifesto di Ventotene, riconosciuto da tutti come la base su cui si è fondata l'Unione europea, perché l'hanno scritto giovani mandati al confine dai fascisti che non risposero all'odio eprivazione di libertà con altro odio e altra privazione di libertà ma con una visione che nell'Europa federale superasse i nazionalismi che nel nostro continente hanno prodotto soltanto guerre,oggi". Da qui l'attacco: "Non simai più di oltraggiare ladi Altiero Spinelli, Ursula Hirschmann, Ernesto e Ada Rossi, Eugenio Colorni, se siamo qui a discutere in un Parlamento democratico è grazie a persone come loro.