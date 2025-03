Baritoday.it - Non si fermano le demolizioni della palazzina crollata a Carrassi: "Completato abbattimento dei tutti i piani"

Leggi su Baritoday.it

Le analisi dell'aria effettuate nelle giornate del 14 e 15 marzo scorso hanno attestato l'assenza di fibre di amianto aerodisperse nel cantiere per la demolizione controllata del relittotra via De Amicis e via Pinto, nel quartieredi Bari,lo scorso 5 marzo. Le.