Non lasciamolo in ostaggio di un regime | i Radicali in sciopero della fame per Alberto Trentini

Ancora non ci sono notizie ufficiali su, il cooperante veneziano del quale non si hanno più notizie dal 15 novembre 2024, giorno in cui è stato arrestato dalle autorità venezuelane con l’accusa, secondo quanto emerso finora, di terrorismo. Nelle scorse settimane è stato avviato unodurata di 24 ore per chi vorrà aderire, come segnale per chiederne la liberazione. A questa iniziativa si sono uniti anche iitaliani. “Nel silenzio generale – spiegano in una nota -, l’operatore umanitarioè detenuto da oltre tre mesi nel carcere di Caracas. Non possiamo lasciare un nostro connazionaledi un, quello di Maduro, che viola continuamente i diritti umani. Per chiedere la sua liberazione, iItaliani hanno avviato unoa staffetta, a cui hanno già aderito dirigenti e militanti del partito”.