Gamberorosso.it - “Non hai soldi per ordinare più piatti al ristorante? Non ci andare”. Lo sfogo dello chef più divisivo di Londra

Leggi su Gamberorosso.it

Accetta solo prenotazioni telefoniche (o tramite cartolina!), solamente pagamenti in contanti e non vede di buon occhio, per usare un eufemismo, chi ordina pochi. È lopiù controverso di. Hugh Corcoran del Yellow Bittern aha concesso una lunga intervista a Bon Appétit per parlare di comunismo, della nuova classe media non sindacalizzata e del pranzo come baluardo contro il neoliberismo.Ilpiùdi«Il cibo non è nulla di speciale, scortesia e maleducazione. La ristorazione, quella vera, è un'altra cosa», «Solo contanti, cibo insipido che non è paragonabile a quello di ristoranti più economici e un proprietario che ha chiaramente inalato i fumi della sua cucina», «Il proprietario è la persona più scortese che abbia mai incontrato». Sono solo alcune delle recensioni, in mezzo ad altre super entusiastiche, alYellow Bittern di: 18 posti a sedere, un ritratto di Lenin appeso, aperto solo a pranzo, chiuso nei weekend, niente sito né social, si prenota solo al telefono (o tramite cartolina), bandito il bancomat, ha un menu che cambia ogni giorno e omaggia le origini irlandesi del cuoco Hugh Corcoran e i suoi trascorsi in Francia e nei Paesi Baschi: zuppa di patate e porri, pie di faraona, baccalà, budino di riso.