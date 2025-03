Liberoquotidiano.it - "Non esco più di casa. Se mi fotografano...": il dramma di Sandro Giacobbe in carrozzina

«L'immagine è sempre stata tra i miei più grandi crucci. Prima di affrontare la chemio, pensavo alla mia immagine. La Teresa eccola qua». Quella dia Domenica In non è una semplice intervista ma un pugno in uno stomaco che si trasforma in carezza, una lacrima che dà vita a un sorriso. Nel salotto di Rai 1 Mara Venier ospita uno dei cantanti italiani di maggior successo degli anni Settanta e Ottanta. Era atteso in studio da mesi, ma ha sempre dovuto declinare l'invito a causa delle sue condizioni di salute. Superato indenne un tumore alla prostata nel 2014, infatti, l'autore di Signora Mia e Sarà la nostalgia ha rivelato di essere ora alle prese con un tumore alle meningi che lo obbliga a non camminare: «I medici mi hanno assolutamente prescritto di stare seduto di non forzare sul bacino, sul femore, perché c'èrischio di rottura se dovessi stare in piedi».