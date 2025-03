Non è Mancini l’ex ct sulla panchina della Juventus

Leggi su Sportface.it

In casal’aria è pesante, e non da oggi. L’ennesima debacle, stavolta a Firenze, ha acceso i riflettori su una crisi che non è più solo di risultati, ma di identità.Il 3-0 subto dalla Fiorentina, in fila dopo il 4-0 casalingo contro l’Atalanta, ha messo a nudo tutte le fragilità di una squadra senza equilibrio, senza anima e, forse, senza più una guida. Thiago Motta, per ora, resta dov’è. Confermato pubblicamente da Giuntoli, rassicurato da Scanavino, protetto persino dall’azionista di maggioranza. Ma le valutazioni sono in corso, eccome se lo sono. E l’addio a fine stagione, al netto delle dichiarazioni, è più di un’ipotesi.In questo contesto è rispuntato un nome pesante: Roberto. Il CT dell’Arabia, che ha già dato disponibilità per subentrare immediatamente, sarebbe l’uomo giusto per rimettere in carreggiata una Juve smarrita, anche in ottica Mondiale per club.