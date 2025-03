Iltempo.it - "Non è la mia Europa": Meloni legge il Manifesto di Ventotene. E scoppia il caos

"Non so se questa è la vostra, ma certamente non è la mia". La presidente del Consiglio Giorgialo ha scandito al termine delle sue repliche alla Camera,ndo alcuni passaggi deldie rivolgendosi alle opposizioni. Tanto è bastato a farre la bagarre in Aula. "Non mi è chiarissima neanche la vostra idea di, perché nella manifestazione di sabato a piazza del Popolo e anche in quest'aula è stato richiamato da moltissimi partecipanti ildi: spero non l'abbiano mai letto, perché l'alternativa sarebbe spaventosa", ha scandito, citando alcuni passi del testo ("La rivoluzione europea dovrà essere socialista". "La proprietà privata dovrà essere abolita". 'La metodologia democratica sarà' un peso morto") scritto nel 1941 da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi.