Nokere Koerse 2025, brutta caduta per Philipsen. Vince Eekhoff davanti a Moschetti

Roma, 19 marzo- Il primo colpo di scena la Milano-Sanremorischia di vederlo prima della partenza, in programma sabato 22 marzo: Jasper, il vincitore della scorsa edizione, è stato vittima di una bruttissimaalla. Le condizioni diIl corridore dell'Alpecin-Deceuninck è stato protagonista dell'intera giornata con diversi attacchi, a testimonianza di un'ottima gamba, prima di lanciarsi nella volata finale e di cadere, accusando subito pesante conseguenze sul lato destro del corpo. Il belga è rimasto a lungo a terra prima di essere soccorso addirittura in ambulanza mentre si consumava la festa di Nils, bravo a beffare Matteo. Dalla festa alla preoccupazione di un'intera squadra per le sorti del proprio capitano, chiamato sabato a provare a confermare il successo di un anno fa.