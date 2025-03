Ilfoglio.it - No alle ritorsioni contro Trump. La linea comune Meloni-Draghi

Leggi su Ilfoglio.it

Come bisogna reagire ai dazi di? Nel suo intervento al Senato, Giorgiaha detto che “bisogna scongiurare una guerra commerciale che non avvantaggerebb. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti