Lanazione.it - No ai lavoratori fantasma. “In Toscana 140.000 senza contratto regolare”

Leggi su Lanazione.it

Prato, 19 marzo 2025 – “Chi è sfruttato, chi non ha un, chi non ha diritti. Non vive una vita normale: in banca non ti danno il mutuo, fatichi a comprare generi di prima necessità. Andiamo in piazza a ricordare che ci sonoe lavoratrici, spesso giovani, sfruttati. Per ricordare a tutti che bisogna fare di più, soprattutto per portare a zero le morti sul lavoro”. E’ l’appello che Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil (pronto a tornare in città il prossimo 1 maggio) ha lanciato da piazza delle Carceri dove si è fermata ieri la “Carovana Uil”. “No ai” il nome dell’iniziativa nazionale lanciata dal sindacato contro sfruttamento, lavoro nero e precariato. Una due giorni di dibattiti che ha già chiamato a Prato ladel lavoro, i pensionati e le istituzioni per approfondire e confrontarsi sui temi di più stretta attualità come sanità, immigrazione, crisi economica ed industriale.