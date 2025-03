Terzotemponapoli.com - NM Live – Col rientro di Neres vedremo un Napoli diverso, Lucca e Gatti due profili interessanti

NM– de Giovanni, Flocco, Massimiliano Esposito, Coppola, Montervino, Petrazzuolo, Mignano e Mandato hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– de Giovanni: “Ilresta l’unica rivale dell’Inter, il calendario degli azzurri non è facile come sembra,? Se li vuole Conte dobbiamo fidarci”MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore: “De Laurentiis è un buon papà per questo? E’ sempre molto legato alle sorti del, che è un po’ il suo figlio. De Laurentiis è un ottimo papà per iled ilè un ottimo figlio per De Laurentiis, possiamo dire così.