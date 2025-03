Nicole Mazzocato il duro sfogo sui social | Ecco perché ho inizialmente negato la mia nuova gravidanza

Leggi su Dailynews24.it

, storica ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha recentemente annunciato di essere in dolce attesa del suo terzo figlio, la prima femminuccia dopo Paolo e Davide. La notizia, però, è arrivata dopo settimane di indiscrezioni e smentite, scatenando una polemica sui. Alcuni utenti non hanno infatti gradito il fatto cheavesse .L'articolo, ilsui: “hola mia