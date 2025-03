Parmatoday.it - Nicola Bertinelli: "Cibi prodotti in laboratorio? Ci vogliono studi clinici come per i medicinali"

, presidente di Coldiretti Emilia-Romagna commenta il corteo nazionale a Parma del 19 marzo. "Siamo in 20 mila a manifestare con la Coldiretti. Siamo europeisti ma non va bene un Europa che vuole mettere in contrapposizione agricoltura e cittadini. In questi anni si è narrato.