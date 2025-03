Inter-news.it - Nico Paz, Real Madrid e Como più vicini. Inter può virare a Est!

Paz è il grande obiettivo di mercato dell’per l’estate: gli ultimi aggiornamenti raccontano di un avvicinamento delle posizioni di, con i nerazzurri che possono solo guardare dall’esterno all’evoluzione di tale scenario.LA SITUAZIONE – PerPaz sembra delinearsi una situazione nella quale ilpotrebbe soddisfare le ambizioni delper la prossima annata, con l’che si vedrebbe obbligata asu altri obiettivi. Ciò è quanto emerge dalle ricostruzioni di Gianluca Di Marzio, secondo il quale i blancos e i lariani si starebbero per accordare per la permanenza dell’argentino aper un altro anno. Tale scenario vedrebbe i nerazzurri impossibilitati a regalare al proprio tecSimone Inzaghi, grande estimatore del classe 2004, il gioiello da cui richiesto per la prossima annata.