Nico Paz Inter, svolta nell'affare? Il patto tra Como e Real Madrid può stravolgere le carte in tavola

di RedazionePaz? Iltrapuòlein. I dettagli riportati da Sky SportBrutte notizie per quanto riguarda il calciomercato. Ile ilhanno raggiunto un’intesa che complica i piani nerazzurri perPaz, giocatore in forza ai lariani, sogno proibito del club meneghino per il futuro.Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, l’argentino, una delle sorprese di questa stagione con la maglia delguidato da Cesc Fabregas, continua a essere un obiettivo della società nerazzurra in ottica futura. Tuttavia, l’accordo stretto tra il club di Mirwan Suwarso e i Blancos prevede che ilabbia deciso di lasciare il giocatore in prestito alanche per la prossima stagione, senza attivare subito la clausola di riacquisto inserita nel contratto.