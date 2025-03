Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, il futuro dell’argentino in bianconero è a rischio: per lui si prospetta questa soluzione. Il possibile scenario di mercato

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, l’esterno argentino potrebbe non essere riconfermato tra i ranghi bianconeri: per lui sie lapotrebbero anche separarsi al termine distagione. Il calciatore argentino sta deludendo altamente le aspettative e proprio per questo motivo potrebbe fare le valigie. L’indiscrezione è stata partorita dai colleghi de La Gazzetta dello Sport. La Rosea afferma che il numero 11potrebbe percorrere la stessa strada di un altro acquisto flop del calcio: parliamo di Douglas Luiz, proiettato verso un ritorno in Premier League.Leggi suntusnews24.com