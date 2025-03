Liberoquotidiano.it - Nick Kyrgios fuori controllo, "Jannik Sinner è stato favorito": cosa c'è dietro la denuncia

La Professional Tennis Players Association (Ptpa), il sindacato fondato da Novak Djokovic e Vasek Pospisil, ha deciso di querelare i quattro maggiori organi governativi del tennis: Atp, Wta, Itf e Ilia per la gestione dei casi doping più controversi e non solo, tra cui quello che ha visto coinvolto. Tra i firmatari ci sono 20 giocatori, compreso, la motivazione è precisa e l'ha sostenuta il direttore esecutivo della PTPA, Ahmad Nassar: "Il tennis è rotto — si legge — I giocatori sono intrappolati in un sistema ingiusto che sfrutta il loro talento, sopprime i loro guadagni e ne mette a repentaglio salute e sicurezza. Abbiamo esaurito tutte le opzioni per riformarlo attraverso il dialogo”. Il comunicato, di 163 pagine, richiama al trattamento di favore nei confronti diper la buona condotta tenuta dal numero uno al mondo con l'International Tennis Integrity Agency.