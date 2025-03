Laspunta.it - Nettuno: Ristrutturazione della Scuola De Franceschi. Promesse e ritardi

Leggi su Laspunta.it

Nel febbraio del 2022, l’amministrazione comunale diha annunciato con entusiasmo un importante progetto diper la storicaDe, situata in via Romana.Il piano, che avrebbe dovuto portare laa diventare un’istituzione moderna, inclusiva e sostenibile, era stato finanziato con 5,5 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il progetto mirava a creare una nuova struttura scolastica, più sicura ed efficiente, dotata di tecnologie avanzate e spazi adattabili alle esigenze educative del futuro.Il progetto, però, è stato accompagnato da una serie die problematiche che hanno sollevato preoccupazioni tra genitori, studenti e docenti. Nonostante l’entusiasmo iniziale dell’assessore alla Pubblica Istruzione e all’Edilizia Scolastica, Camilla Ludovisi, che aveva sottolineato l’importanza di tale finanziamento per il miglioramento delle strutture scolastiche locali, la realtà sembra essere ben diversa.