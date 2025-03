Comingsoon.it - Netflix e la truffa milionaria per una serie inesistente: com'è stato possibile?

Leggi su Comingsoon.it

Il regista Carl Rinsch, che aveva già diretto 47 Ronin, ha un piede già in galera: l'FBI lo ha incriminato per aver sottratto aben 11 milioni di dollari, per finanziare tutto fuorché lasci-fi che avrebbe dovuto preparare, Conquest.