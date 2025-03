Nuovasocieta.it - Nessun progetto idoneo, saltano i Todays Festival 2025

L’unica proposta progettuale pervenuta in risposta all’avviso pubblico relativo all’organizzazione delè stata ritenuta non idonea. E così l’edizione prevista al Parco Dora tra il 18 agosto e 4 settembre non si farà. La commissione, presieduta dalla direttrice comunale Daniela Maria Vitrotti e composta dal giornalista di Rolling Stone Firenze Davide Agazzi, dal giornalista di Rumore e Torinosette Francesco Vignani, dal giornalista de Il Mattino di Napoli Federico Vacalebre e dal consulente di spettacolo dal vivo e direttore del 24FRAME Future Film Fest Bologna Andrea Minetto ha ritenuto che l’unicopervenuto non fossea rappresentare pienamente le necessità espresse nel bando, sia in termini di coerenza con gli obiettivi culturali prefissati, sia in relazione all’impegno economico previsto per la sua realizzazione.