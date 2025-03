Ilfattoquotidiano.it - “Nessun club brasiliano in Copa Libertadores? Impossibile, come Tarzan senza Cita”. La frase razzista del presidente della Conmbeol

IlConmebol, principale organo calcistico sudamericano, dopo il sorteggiofase a gironiin Paraguay aveva detto ai giornalisti che il torneole squadre brasiliane sarebbe stato “”. L’ipotesi boicottaggio, proprio per razzismo, era stata suggerita daldel Palmeiras Leila Pereira. In seguito, Alejandro Domínguez si è scusato per aver paragonato ibrasiliani allo scimpanzé di.“Per quanto riguarda la mia recente dichiarazione, voglio esprimere le mie scuse. Non ho mai avuto intenzione di sminuire o screditareo. L’espressione che ho usato è unapopolare. Ribadisco il mio impegno a continuare a lavorare per un calcio più equo, unito e libero da discriminazioni”, ha scritto Domínguez in un comunicato ufficiale.