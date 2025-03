Quotidiano.net - Neonata venduta. La traversata in mare nella busta della spesa

Una merce da vendere. E come tale trasportata in nave dentro una. Quanto costa una? In quale abisso ci porta questa storia che comincia in Marocco e finisce in Italia? Per prendere fiato bisogna partire dalla fine, una fine lieta. La bambina che ha attraversato ilcome una cassa di datteri sta bene. È al sicuro in una famiglia che adesso si prende cura di lei. E non avrà memoria dell’avventura disumana checarteprocura di Torino è stata chiamata "Save the baby". Salvate la bambina. Da sua madre, dalle onde, da un mondo in cui tutto, anche una creatura di poche settimane, diventa merce di scambio. Chissà chi e a che prezzo l’avrebbe comprata. La piccola era nata presumibilmente lo scorso agosto, poi era stata ceduta dalla mamma biologica a una coppia perché ne facesse un buon affare.