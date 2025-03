Iodonna.it - Nemmeno una premier può sfuggire ai messaggi sulla foto di gruppo o sulla recita di fine anno: e, così, anche la Presidente del Consiglio, è nel gruppo Whatsapp della classe della figlia Ginevra

ladele mamma di, di 8 anni, non sfugge alla rete di notifiche che la chat delle mamme porta con sé. Quel luogo virtuale in cui la scuola e tutto quello che le gira intorno, dalle attività alle riunioni con gli insegnanti, si trasforma in un teatro vivace, dove opinioni, avvisi e dibattiti si rincorrono senza sosta. Un microcosmo digitale che divide. Da un lato, può mettere a dura provai nervi più saldi, dall’altro rappresenta un’ancora di salvezza per gestire la logisticaquotidianità scolastica dei propri figli. Un equilibrio precario, al quale partecipalaGiorgia Meloni. Lavoro e maternità: l’Italia non è ancora un Paese per mamme X Quando nella chat delle mamme c’èGiorgia MeloniLaha rivelato in un’intervista al settimanale “Chi” di essere naturalmente inclusa nella chat delle mammedi