Nelle Marche una academy per insegnare ad allevare grilli

Montecassiano (Macerata), 19 marzo 2025 – Unaperad. È l’idea di Josè Francesco Cianni, l’amministratore delegato della Nutrinsect di Montecassiano, nata nel 2016 come start-up, oggi vera e propria impresa con un impianto di mille metri quadrati e un allevamento di dieci milioni diAcheta domesticus. Cianni ha un obiettivo: punta a realizzare un centinaio di allevamenti in tutta Italia. “Da qualche settimana abbiamo dato vita alla Nutrinsectproprio per offrire un programma professionale mirato ad aspiranti allevatori dio a chi ha già dato vita a questa attività e vuole perfezionarsi”, ha annunciato il ceo. “In questi anni - ricorda Cianni - siamo riusciti, grazie a tanta ricerca scientifica, a mettere a punto un sistema di allevamento che ci ha permesso di azzerare, praticamente, la mortalità dei