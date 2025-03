Agi.it - Nelle fognature europee sempre più ecstasy e cocaina, cala la cannabis

AGI - In Europa aumenta il consumo di MDMA,e anfetamine, mentre diminuisce quello della. Il gruppo europeo SCORE (Sewage Analysis CORe group Europe), in collaborazione con l'EUDA (European Union Drugs Agency), ha appena pubblicato lo studio "Wastewater analysis and drugs: a European multi-city study", che rileva, tramite l'analisi delle acque reflue, il consumo delle principali droghe d'abuso in 128 città, insieme a Turchia e Norvegia. Metodologia dello studio Lo studio ha analizzato campioni giornalieri di acque reflue nei bacini di raccolta dei depuratori per una settimana, tra marzo e maggio 2024. Sono stati esaminati campioni provenienti da circa 68,8 milioni di persone, cercando tracce di sei sostanze stimolanti: anfetamine,, metanfetamina, MDMA/, ketamina e