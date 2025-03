Lanazione.it - Nel cuore dell’emergenza una nuova vita: bambino nasce su un’ambulanza a Firenze

, 19 marzo 2025 – Proprio mentrecercava di rialzarsi dopo l’alluvione che ha messo in ginocchio il territorio, tra il suono incessante delle sirene e l’impegno incessante dei soccorritori, è venuto al mondo un. Nel tardo pomeriggio del 17 marzo, durante un intervento dell’ambulanza infermieristica della Fratellanza Militare di, in stand by territoriale 118 presso la Sede Est di San Salvi, il piccolo ha deciso che non c’era più tempo da aspettare. L’equipaggio dell’ambulanza, impegnato a rispondere in questi giorni all’emergenza alluvionale, si è ritrovato all’improvviso a dover affrontare una delle situazioni più emozionanti e delicate della loro carriera. La mamma, nonostante il viaggio in corso verso l’ospedale, ha sentito che il momento era arrivato e ilè nato prima di raggiungere la struttura sanitaria.