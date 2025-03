Ilprimatonazionale.it - “Né Washington né Mosca: Europa Potenza”. L’appello di CPI

Roma, 19 mar – In un mondo in cui l’rischia di essere sempre più marginalizzata,di CasaPound Italia suona come un grido di risveglio. Il nostro continente, culla di civiltà e bellezza, si trova oggi schiacciato tra le logiche didi Stati Uniti e Russia, incapace di affermare la propria sovranità. È tempo di invertire la rotta: l’deve riappropriarsi del suo destino e tornare protagonista della storia.Un’stretta nella morsa russo-americanaIl conflitto in Ucraina sta dimostrando, ancora una volta, come il nostro continente venga trattato come una semplice pedina nello scacchiere geopolitico globale. Da un lato, con la sua politica di ingerenza e la sua visione globalista che soffoca le identità nazionali; dall’altro, erede di un imperialismo che ha sempre guardato all’con ambizioni espansionistiche.