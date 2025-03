Nba | i Clippers stendono i Cavaliers con super Kawhi Leonard vincono anche Boston e Golden State

Leggi su Sportface.it

Quattro gare in programma nella notte Nba, che vedeva impegnate le prime due forze della Eastern Conference. Cadono nuovamente i Cleveland, che dopo aver interrotto tre giorni fa la striscia di 17 vittorie consecutive contro Orlando, perdono questa volta sul parquet dei Los Angelesper 132-119. Gara equilibrata per tre quarti, poi nell’ultima frazione i padroni di casa hanno preso il largo grazie ad unsugli scudi; l’ex Spurs e Raptors èil miglior realizzatore con 33 punti (5/6 da tre), seguito dalladoppia doppia da 28 punti e 20 rimbalzi di Ivica Zubac, dai 22 punti di James Harden e i 20 dalla panchina di Bogdan Bogdanovic (8/8 dal campo). Ai Cavs non bastano i 24 punti di Max Strus, mentre Donovan Mitchell ha tirato male dal campo (5/18) fermandosi a 18 punti e 11 assist.