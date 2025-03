Naufragio migranti a Lampedusa | 40 dispersi 6 morti 10 salvati

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 mar. (askanews) – “Un altro drammaticosi è verificato ieri 18 marzo a 18 miglia nautiche da. Secondo fonti di organizzazioni non governative, dieci sopravvissuti sarebbero stati tratti in salvo e sbarcati sull’isola dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza. Dopo l’allaerme Frontex sono state tratte in salvo 10 persone, mentre 6 corpi esamini sono stati tratti dalle onde, purtroppo all’appello mancano 40 persone, perché i superstitti dicono che sulla barca c’erano 56 persone”. Questo evento grave e drammatico ci deve fare riflettere anche sul silenzio mediatico che ormai circonda i naufragi nel Mediterraneo, infatti a darne per primi l’annucio sono stati volontari che ogni giorno operano per salvare vite umane in mare”. Lo riferisce l’associazione Don Bosco 2000 “Ancora una volta – afferma l’associazione no profit- il Mediterraneo si trasforma in una tomba silenziosa per decine di persone in cerca di salvezza.