Naufragio migranti 10 superstiti e 6 salme a Lampedusa | si cercano 40 dispersi

Sono riprese questa mattina le ricerche di una quarantina didell'ultimoavvenuto nel Canale di Sicilia, al largo delle coste tunisine. Ieri pomeriggio le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza avevano sbarcato a10e sei cadaveri recuperati al largo dell'isolotto di Lampione. I naufraghi erano su un gommone semi affondato. I sopravvissuti hanno riferito di essere partiti domenica notte in 56 da Sfax, in Tunisia, con un gommone. Dopo meno di 24 ore, mentre erano in acque internazionali, moltisarebbero caduti in acqua durante la traversata probabilmente a causa del mare agitato. Il gommone ha proseguito la sua navigazione e ieri pomeriggio, ormai semi affondato, è stato intercettato nelle acque antistanti l'isolotto di Lampione.