Quotidiano.net - Naufragio di migranti al largo di Lampedusa: 10 salvati, una quarantina di dispersi

, 18 marzo 2025 – Le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza hanno sbarcato a10 superstiti di un. Ihanno riferito d'essere partiti domenica notte in 56 da Sfax, in Tunisia, con un gommone. Dopo meno di 24 ore di navigazione, mentre erano in acque internazionali, ma molte delle persone a bordo sarebbero cadute in acqua forse a causa del mare agitato. Il gommone ha però proseguito la sua navigazione e oggi pomeriggio, ormai semi affondato, è stato intercettato nelle acque antistanti l'isola di Lampione dalle autorità italiane che hanno recuperato anche sei cadaveri. All'appello mancherebbero dunque unadi