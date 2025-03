Quotidiano.net - Naufragio a Lampedusa, riprese le ricerche delle decine di dispersi

Palermo, 19 marzo 2025 - Sonoall'alba di oggi le, con le motovedette della Guardia costiera e Guardia di Finanza,didelavvenuto ieri nel Canale di Sicilia. Si parla di circa 40 persone. Ieri sera le motovedette hanno portato ai 10 superstiti e i sei cadaveri recuperati al largo dell'isolotto di Lampione. Sono stati i naufraghi a raccontare che erano partiti in 56 dalla Tunisia, da Sfax, a bordo di un gommone. Ma mentre erano in acque internazionalidi loro sarebbero caduti in acqua a causa del maltempo. Il gommone ha proseguito la sua navigazione e ieri pomeriggio, ormai semi affondato, è stato intercettato nelle acque antistanti l'isolotto di Lampione. Oggi i 10 naufraghi - sei uomini e quattro donne - verranno ascoltati dalla polizia e si cercherà di ricostruire, con maggiore precisione cosa sia accaduto e di vagliare il loro racconto.