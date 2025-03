Lapresse.it - Naufragio a Lampedusa, morti almeno sei migranti

Ennesimo. Sei cadaveri sono arrivati nell’isola dopo che le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza hanno recuperato, e fatto sbarcare, 10 superstiti di unavvenuto in più riprese. Intanto continuano le ricerche dei dispersi. La ricostruzione delAl largo dell’isolotto di Lampione, le motovedette della Capitaneria e delle Fiamme gialle hanno soccorso – riferisce Agrigentonotizie – un gommone sgonfio e quasi affondato attaccato al quale c’erano sei uomini e quattro donne. I militari, sempre nei pressi di Lampione, hanno recuperato sei cadaveri, tutti di giovani uomini, già portati alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. I 10 superstiti hanno riferito di essere partiti domenica notte in 56 da Sfax, in Tunisia.