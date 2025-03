Laprimapagina.it - “Natura Morta” è il nuovo album dei Folkstone. Annunciate nuove date del tour Delirium2025

Da venerdì 21 marzo 2025 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale, in formato fisico e in vinile “”, ildei, dal quale è estratta la focus track “”. Il disco verrà presentato live al Legend Club di Milano dal 28 al 30 marzo. Lesono già SOLD OUT. “”, focus track dell’, è un brano avvolgente che riesce a traghettare la coscienza da una profonda calma ad un’abissale disperazione. Una canzone per anime avvezze all’inquietudine.“Dalle profondità alla luce, un richiamo ad un’atmosfera decadente tra commozione e consapevolezza. Si cade nelle viscere della vita per assaporarne il romanticismo più profondo”, commentano i. Il videoclip di “”, in uscita il 21 marzo sui canali social ufficiali dei, è un regalo per i fan, che potranno immergersi in una dimensione visiva carica di suggestione.