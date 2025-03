Liberoquotidiano.it - Nasce la piattaforma Morandini

Se fai questo mestiere non puoi aver dimenticato l'Antologia del Cinema scritta dal grande critico Morando. In quelle pagine si studiava, era un'enciclopedia che ti informava sul cinema sotto ogni aspetto,scriveva elencando ogni passaggio di un film e noi percorrevamo anni di storia , grazie al suo talento, alle sue critiche sempre coerenti. Di quel Libro non potevi farne a me, era l'unico regalo che, chiedevo sotto l'Albero di Natale. Oggi, sono stata felice di leggere che in arrivo c'è una bella iniziativa culturale, grazie all'Associazione Laura e Morando. Venerdi 21 marzo alla Casa del Cinema di Roma, verrà presentato il progetto di unache porta il suo nome, ideata da Amedeo Fago e che raccoglie l'eredità del passato per investire nel futuro. Un'idea eccellente per chi ama il cinema, per chi vuole fare la differenza tra verità e menzogna.