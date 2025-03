Sport.quotidiano.net - Napoli, rebus modulo per Conte durante la sosta: ancora 3-5-2 o ritorno al 4-3-3?

, 19 marzo 2025 - Continuare a battere la strada del 3-5-2 per dare fiducia al tandem ben assortito composto da Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori oppure tornare al 4-3-3 che, in effetti, aveva plasmato le vere fortune dela lungo capolista? Laappena cominciata si preannuncia rovente e ricca di interrogativi per Antonio, che profeticamente già in estate aveva parlato dell'intenzione di costruire una squadra capace di adattarsi ai momenti del campionato e di una stessa partita, cambiando camaleonticamente la veste tattica senza subire alcun contraccolpo. In parte le cose sono andate così: a dispetto della grave emergenza infortuni, gli azzurri hanno tenuto il passo delle migliori e in particolare dell'Inter. Poi, domenica scorsa, la 'sliding doors' che un po' nessuno si aspettava: i partenopei non vanno oltre lo 0-0 a Venezia e la capolista batte a domicilio l'Atalanta, portando a 3 il vantaggio in classifica.