Napolipiu.com - Napoli, occhi su Gatti per la difesa: il centrale della Juventus tra i primi obiettivi

Ilha individuato in Federicoun possibile rinforzo per lain vistaprossima stagione. Ilè tra inomi sulla lista del direttore sportivo azzurro, che lo conosce molto bene e vede in lui un profilo già pronto per un investimento importante.Dopo aver già chiuso l'affare Marianucci, il club partenopeo vuole continuare a rinforzare il reparto arretrato con giocatori di esperienza. Ilaveva già seguitoin passato, ai tempi del Frosinone, e ora potrebbe tornare alla carica per portarlo in azzurro.La notizia è stata riportata da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale.L'articolosuper la: iltra iproviene da Calcio, notizie supiu.