Spazionapoli.it - Napoli, Inter o Atalanta: Manna smentisce tutti e chiarisce un concetto sullo Scudetto

Leggi su Spazionapoli.it

Giovannifa chiarezza sulla corsagli esperti analisti che davano ilfavorito senza coppe europeeA pochi giorni dallo 0-0 in trasferta contro il Venezia, Giovannia margine del trofeo Maestrelli tenutosi a Montecatini commenta così l’andamento della squadra in campionato: “Abbiamo costruito un percorso virtuoso e ci stiamo giocando questa chance. L’è molto forte, quindi vediamo. Se sei lì, puoi arrivare in fondo. Abbiamo fatto qualcosa di importante, dobbiamo restare concentrati”.Poi il ds delprosegue la sua analisi sulla squadra e sul mister, come riporta TMW: “Le scelte sono state fatte in funzione di una ripartenza e ricostruzione. Il mister è stato un elemento fondamentale in questo percorso. Ha avuto un impatto decisivo nel lavoro quotidiano.