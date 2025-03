Spazionapoli.it - Napoli, il grande ex non chiude al ritorno: annuncio in diretta

Tra calciomercato e nuovo centro sportivo, ilpianifica il futuro. Arriva l’apertura dell’ex Capitano sul possibileal club di De Laurentiis.Ilpianifica i successi futuri. Più volte richiesto dai molteplici allenatori avvicendatisi sulla panchina partenopea, il nuovo centro sportivo potrebbe presto diventare realtà. Cento ettari di terreno a La Piana nell’accordo con la famiglia Coppola ormai in dirittura d’arrivo, con l’inizio dei lavori previsto tra giugno e luglio 2025.Una notizia che testimonia la volontà dirigenziale di costruire una società sempre più competitiva ai massimi livelli. Il plauso all’iniziativa di De Laurentiis è arrivato da tanti addetti ai lavori. Tra questi figura anche un ex Capitano azzurro, che non ha chiuso le porte a un possibilein società.