Spazionapoli.it - Napoli, doppio affare con l’Udinese: spunta anche un retroscena inedito su Solet

Leggi su Spazionapoli.it

Illavora su unbinario cone, intanto,un nuovosu: tutti i dettagli sulle possibili trattative Ilnon molla la presa e lavora su unbinario con, tenendo d’occhio due nomi che potrebbero scaldare il mercato: il primo su tutti è quello di Oumar. La passione degli azzurri per il difensore francese, oggi colonna dei friulani, è una storia che parte da lontano, un amore mai sbocciato che ora potrebbe finalmente concretizzarsi.Le trattative tra i due club non sono una novità, ma negli ultimi anni qualche intoppo ha raffreddato i rapporti. Eppure, ilnon si arrende:è in cima alla lista dei desideri e chissà che questo non sia il momento giusto per vedere il talento francese vestire la maglia azzurra.