Laprimapagina.it - Napoli da scoprire: storie, leggende e meraviglie dei suoi monumenti

Leggi su Laprimapagina.it

, città dalla storia millenaria e dall’anima vibrante, è un autentico museo a cielo aperto, dove ogni angolo nasconde una storia, un aneddoto o una leggenda. Passeggiando per le sue vie, è impossibile non rimanere incantati dalla bellezza deiche raccontano secoli di cultura, arte e tradizione. Ecco un viaggio alla scoperta dei luoghi imperdibili della città partenopea.Il Duomo die il miracolo di San GennaroIl Duomo di, noto anche come Cattedrale di Santa Maria Assunta, è uno dei simboli più importanti della città. Al suo interno si trova la Cappella del Tesoro di San Gennaro, patrono di, dove si svolge il celebre miracolo dello scioglimento del sangue. Questo evento è atteso con trepidazione dai napoletani, che considerano il miracolo un presagio di fortuna per la città.