Napoli accordo per il centro sportivo! Tutti i dettagli sulla nuova casa azzurra

Ilha finalmente trovato unasulche accoglierà gli azzurri in futuro Ilsta per voltare pagina, e lo fa in grande stile. Ladel club sorgerà a La Piana di Castel Volturno, un’area a pochi passi dal mare di Pinetamare, dove da anni sorge ildegli azzurri. Sette chilometri di distanza, appena nove minuti in auto: un cambiamento che sa di rivoluzione, ma con il cuore ben piantato nella tradizione.Aurelio De Laurentiis, presidente visionario e pragmatico, ha mantenuto la promessa: ha cercato, analizzato e scelto. Cento ettari di terreno a La Piana, uncon la famiglia Coppola ormai in dirittura d’arrivo, e un progetto che fa sognare i tifosi.I lavori dovrebbero partire tra giugno e luglio 2025, mentre ilcontinuerà ad allenarsi al Training Center di Castel Volturno, come farà oggi sotto la guida di Antonio Conte, dopo i due giorni di riposo concessi al ritorno dalla trasferta di Venezia.