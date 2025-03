Serieanews.com - Napoli, 60 milioni per il doppio colpo: Conte ride

Il Napoli già lavora al futuro: gli azzurri guardano al mercato ed hanno pronti 60 milioni di euro per il doppio colpo. "Credeteci fino alla fine", è quanto cantato dai tifosi del Napoli al 90' di Venezia-Napoli al Penzo. Gli azzurri hanno appena lasciato per strada altri due punti, dopo qualche ora avrebbero visto l'Inter allungare a +3 in classifica. Eppure la lotta scudetto è ancora viva, i supporters partenopei ci credono e lo stesso Conte non vuole mollare l'osso. Il tecnico sa che a nove giornate dal termine del torneo, può essere ancora tutto deciso, può cambiare tutto. Ne ha viste tante, sia da calciatore che da allenatore per non pensare che tutto sia ancora da scrivere. E così testa al Milan che arriva al Maradona domenica 30 marzo, in un super big match in notturna fondamentale.