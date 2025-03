Ilnapolista.it - Nagelsmann: «Pensiamo a come affrontare le due partite con l’Italia, ma non vogliamo fare troppa pretattica»

Julian, commissario tecnico della Germania, presenta in conferenza stampa la gara di Nations League con, in programma domani a San Siro. Le parole del ct tedesco riproposte da Tmw.Leggi anche: Spalletti: «Pizzul con la sua voce dava più qualità ai giocatori»: «Spalletti grande allenatore, ha un’idea di calcio molto convincente»Ci saranno tanti tedeschi.«Abbiamo un dato molto positivo, siamo contenti. Penso che siano contenti dista giocando la nazionale, ledestano sempre grande interesse e speriamo difelici tanti tedeschi».Baumann ha ricevuto il numero 1, per quanto tempo è deciso che sarà il portiere titolare? Fino al ritorno di ter-Stegen?«Prima di tutto vorrei sottolineare che Alex Nubel si è comportato molto bene, ha preso lui stesso la decisione.