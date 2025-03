Internews24.com - Nagelsmann, l’elogio a Bisseck: «Mi ha positivamente impressionato! Non è semplice mostrare…»

di RedazioneLe parole di Julian, commissario tecnico della Germania, in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’ItaliaJulianha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera Italia Germania, quarto di finale di Nations League. Di seguito le sue parole.PRIME IMPRESSIONI SU– «Molto buone. Non èmostrare tutto il proprio potenziale in due allenamenti, perciò avrà bisogno del suo tempo. È importante che conosca il gruppo, gli voglio dare il tempo giusto per ambientarsi con noi: è arrivato bene e mi ha fatto un’ottima impressione, è stata una cosa importante per me».ATTESI TANTI TIFOSI TEDESCHI – «Abbiamo un dato molto positivo, siamo contenti. Penso che siano contenti di come sta giocando la nazionale, le partite destano sempre grande interesse e speriamo di fare felici tanti tedeschi».