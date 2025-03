Lapresse.it - Nadia Cassini, Lino Banfi: “Che tormento quella scena in sauna…”

Leggi su Lapresse.it

, morta oggi a 76 anni, “era carina, brava e altruista, una bella persona”. Così la ricordache, intervistato da LaPresse, si sofferma anche sugli stereotipi sessuali della vecchia commedia all’italiana. “Portata in Italia allo sbaraglio”“Mi dispiace molto, la scomparsa dimi fa tristezza e tenerezza per il fatto di questa ragazza straniera portata in Italia allo sbaraglio a fare la protagonista perparte anatomica del suo corpo che piaceva agli italiani. Oggi tutto questo farebbe ridere. Era carina, brava e altruista, una bella persona”, dice.“‘La dottoressa ci sta con il colonello’ era il titolo del film che fece con me e fu la prima volta che un attore toccava questa sua parte anatomica. Io travestito da massaggiatrice ho dovuto interpretareparte e soffrivo molto quel giorno.